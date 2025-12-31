LeBron James compie 41 anni con un'altra sconfitta per i Los Angeles Lakers

HQ

LeBron James ha compiuto 41 anni il 30 dicembre, ma il suo compleanno non è stato molto felice: i Los Angeles Lakers hanno perso 128-106 contro i Detroit Pistons, segnando solo 17 punti, mentre Luka Doncic ha segnato 30 punti e fornito 11 assist, ma non è bastato a evitare un'altra sconfitta per una squadra che, dopo un eccellente inizio di stagione, ora appare più fragile, avendo perso quattro delle ultime cinque partite, per un record di 20 vittorie e 11 sconfitte.

Tuttavia, per James, compiere 41 anni è un grande orgoglio, dato che è diventato solo il 12° giocatore nella storia della NBA a competere a 41 anni o più. La partita di domenica è stata la sua 1.577 in carriera, ed è ora solo dietro a Robert Patish (1.611) per il maggior numero di partite nella storia della NBA. James ha effettivamente battuto il record per il maggior numero di stagioni, ormai alla sua 23ª stagione.

Nel frattempo, l'altra franchigia di Los Angeles, i Los Angeles Clippers, ha strappato la quinta vittoria consecutiva con un successo per 131-90 contro i Sacramento Kings.