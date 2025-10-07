Lecornu avvia colloqui urgenti per allentare lo stallo politico della Francia

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il primo ministro francese uscente Sébastien Lecornu ha iniziato un nuovo ciclo di colloqui tra i partiti dopo essersi dimesso solo un giorno prima, nel tentativo di porre fine alla crescente crisi politica della Francia. La sua breve amministrazione, respinta quasi immediatamente sia dagli alleati che dagli oppositori, ha lasciato il presidente Emmanuel Macron alla ricerca di opzioni. La nuova missione di Lecornu, assegnata da Macron, è quella di trovare un terreno comune in un parlamento senza una chiara maggioranza, una sfida che ha paralizzato la politica francese per mesi. Mentre alcuni legislatori vedono questo come un ultimo sforzo per ripristinare la stabilità, altri lo vedono come poco più di una mossa per guadagnare tempo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!