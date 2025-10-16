Lecornu sopravvive per un pelo ai voti di sfiducia

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il primo ministro francese Sebastien Lecornu è sopravvissuto per un pelo a due voti di sfiducia, guadagnando al suo governo nascente una breve tregua per presentare il bilancio del prossimo anno. La sua sopravvivenza, tuttavia, è arrivata a costo di accantonare la controversa riforma delle pensioni del presidente Macron per assicurarsi il sostegno socialista. La mossa ha messo in luce profonde fratture all'interno dell'Assemblea nazionale e ha indebolito l'agenda interna di Macron. Con l'inizio del dibattito sul bilancio 2026, Lecornu deve affrontare una crescente pressione sia da sinistra che da destra per fare ulteriori concessioni, lasciando la sua posizione sempre più precaria. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!