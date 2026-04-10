L'Ecuador raddoppia i dazi sulle importazioni colombiane al 100%

HQ

L'Ecuador ha annunciato che aumenterà i dazi sulle importazioni dalla Colombia al 100%, aggravando una crescente disputa commerciale e diplomatica tra i due vicini. La misura, confermata dal governo ecuadoriano giovedì, entrerà in vigore il 1° maggio.

La decisione segna un netto aumento rispetto al precedente dazio del 50% e arriva in un contesto di accuse di Quito secondo cui la Colombia non ha implementato misure efficaci di sicurezza delle frontiere.

"Dopo aver confermato il fallimento della Colombia nell'attuare misure concrete ed efficaci di sicurezza di confine, l'Ecuador è costretto ad agire con decisione sovrana", ha dichiarato il governo in un comunicato.

La decisione intensifica ulteriormente le tensioni tra i due paesi, che negli ultimi mesi hanno già scambiato restrizioni commerciali. La Colombia aveva precedentemente respinto le affermazioni dell'Ecuador e indicato operazioni congiunte di contrasto al narcota lungo il confine condiviso.

La disputa ha già avuto conseguenze economiche più ampie, tra cui restrizioni alle esportazioni di energia e dazi reciproci su determinati beni. I settori chiave interessati includono energia, agricoltura e farmaceutica, con entrambi i paesi che dipendono fortemente dal commercio transfrontaliero.