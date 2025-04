L'editore indipendente The CoLab, con sede nel Regno Unito, ha annunciato che cercherà di contrastare le tendenze negative nel settore dei giochi

HQ

Un nuovissimo editore indipendente con sede nel Regno Unito è stato appena lanciato. Conosciuta come The CoLab, questa azienda è composta da veterani del settore e sta cercando di predicare positività e contrastare alcune delle tendenze negative che vediamo influenzare il mondo dei videogiochi fino ad oggi.

Guidato dal fondatore e CEO Darren Newnham (ex Disney Interactive e dal team di eSport Fnatic ), dal capo della produzione Mark Faulker (da Jagex, Bossa Games e T-Mobile ) e dal direttore creativo John Lewis (Codemasters e Criterion ), The CoLab mira a sostenere la qualità rispetto alla quantità, E con questo in mente, sono stati annunciati i primi tre giochi rappresentati dall'azienda.

In futuro, possiamo aspettarci che The CoLab pubblichi Campfire (nome non definitivo), DeadWire e Counter Clash. Questi saranno solo una manciata di ciò che l'azienda rappresenta, poiché ci è stato anche detto che The CoLab ha in programma altri titoli per il resto del 2025 e persino per il 2026.

Parlando del lancio di The CoLab, Newnham ha dichiarato: "È tempo di ribellione! Siamo a favore della cooperazione e della collaborazione in un settore che ne ha disperatamente bisogno. Le tendenze recenti, come i licenziamenti di massa dovuti all'avidità, hanno sottolineato la necessità di un cambiamento di paradigma. Gli editori spesso danno la priorità al valore per gli azionisti rispetto alle esigenze dei giocatori, portando a un ciclo di giochi incompiuti rilasciati a prezzi gonfiati, mentre gli sviluppatori hanno dovuto affrontare sfide tra cui cancellazioni, lavoro non retribuito e persino perdita di proprietà intellettuale.

"L'obiettivo del CoLab è quello di contribuire al cambiamento con una controrivoluzione nella visione. Uniamo creatori di giochi innovativi, condividiamo risorse e consentiamo agli sviluppatori di prosperare in un mercato altamente competitivo. Il nostro obiettivo è rendere ogni sviluppatore che entra a far parte del nostro collettivo ogni sviluppatore che entra a far parte del nostro collettivo, promuovendo un ambiente di supporto che promuova relazioni a lungo termine e rendimenti gratificanti".

Puoi visitare il sito web di The CoLab per saperne di più sull'editore e sul resto del suo staff di debutto.