Lee Jae-myung dovrebbe assumere la presidenza della Corea del Sud Gli exit poll suggeriscono un chiaro vantaggio per il candidato liberale dopo le elezioni anticipate innescate dalla cacciata di un governo di legge marziale.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Il leader liberale Lee Jae-myung è sulla buona strada per diventare il prossimo presidente della Corea del Sud, secondo le principali proiezioni televisive, a seguito di un turbolento capitolo politico innescato dal decreto della legge marziale della precedente amministrazione. Le elezioni anticipate, indette dopo l'impeachment e la rimozione di Yoon Suk Yeol, sembrano aver galvanizzato un'ampia affluenza alle urne e un cambiamento nel sentimento pubblico. La prevista vittoria di Lee segnala un potenziale reset sia nella governance interna che nella politica estera. Il candidato presidenziale Lee Jae-myung del Partito Democratico della Corea al governo parla davanti ai sostenitori per la sua campagna elettorale a Jeonju-si, nella provincia di North Jeolla, in Corea, il 19 febbraio 2022 // Shutterstock