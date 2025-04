Leggenda metropolitana resuscitata sotto forma di reboot

HQ

I Know What You Did Last Summer è stato solo l'inizio, perché ora Sony ha annunciato che farà rivivere anche Urban Legend, che è un'altra vecchia gemma degli anni '90 che aveva un giovane Jared Leto in uno dei ruoli principali insieme a Tara Reid, Robert Englund e Alicia Witt, tra gli altri.

Secondo The Hollywood Reporter, il reboot è prodotto da Gary Dauberman, noto perAnnabelle,The Nun e più recentemente l'adattamento cinematografico diUntil Dawn, e si prevede che aggiornerà il concetto per il pubblico moderno.

Per quelli di voi che non ricordano o forse non hanno visto il film originale, si tratta di un serial killer che trae ispirazione per le sue azioni da vecchie leggende metropolitane. Un classico degli anni '90 davvero adorabile.

Ti ricordi Urban Legend ?