L'Egitto presenta una nuova proposta per ripristinare l'accordo di cessate il fuoco a Gaza

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Di fronte ai continui attacchi aerei israeliani che hanno ucciso almeno 65 persone a Gaza nelle ultime 24 ore, l'Egitto ha proposto un nuovo piano di tregua, sperando di ripristinare l'accordo di cessate il fuoco e fermare lo spargimento di sangue.

La nuova proposta richiede un approccio graduale, che includa il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas e il ritiro graduale di Israele da Gaza, sostenuto dalle garanzie degli Stati Uniti. Nonostante la volontà di Hamas di negoziare, Israele non ha ancora risposto.

I funzionari locali riferiscono di una crisi umanitaria in corso, con migliaia di persone intrappolate a Rafah e risorse in diminuzione, lasciando le famiglie senza accesso a cibo, acqua o forniture mediche. Per ora, resta da vedere come entrambe le parti reagiranno a questo nuovo sforzo per mediare la pace.