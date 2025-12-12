LIVE
      Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
      IN PRIMO PIANO: Copertura dei Game Awards 2025

      Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ottiene una data di uscita ai Game Awards

      Il gioco sarà ufficialmente lanciato il 29 maggio 2026.

      HQ

      In precedenza, lo sviluppatore TT Games aveva annunciato che il prossimo Lego Batman: Legacy of the Dark Knight sarebbe stato una sorta di raccolta di ricordi iconici del Cavaliere Oscuro abbinati a un mondo aperto assolutamente enorme da esplorare.

      Sembra proprio che sia così nel trailer di gameplay più recente, che mescola scene dei film di epoche diverse combinate con combattimenti e esplorazioni in stile Arkham.

      Il gioco ha anche ricevuto la data di uscita definitiva, il 29 maggio 2026, su tutte le piattaforme. Puoi vedere il trailer qui sotto.

      HQ
      Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

