Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ottiene una data di uscita ai Game Awards

Il gioco sarà ufficialmente lanciato il 29 maggio 2026.

Sono arrivate un po' di Batmobili e un nuovo set di loghi.

Giusto per illustrare quanto sia importante questo titolo, il boss del film DC in persona - James Gunn - si presenta per parlarne.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight Anteprima hands-on: il sequel di Arkham che abbiamo sempre desiderato?

26 Agosto 2025 alle 13 PREVIEW. Scritto da Alex Hopley

Ciò che Lego Batman ha perso in un ampio elenco di personaggi giocabili lo ha guadagnato in un significativo aggiornamento del gameplay e del combattimento.