Lego Party è stato annunciato e rilasciato per Switch 2

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Non molto tempo fa abbiamo notato che Lego Party era stata classificata per l'età per la Switch 2, anche se nessuna versione del genere è stata confermata. All'epoca abbiamo scritto che di solito non ci vuole molto tempo dal rating d'età all'uscita del gioco e prevedevamo che sarebbe arrivato presto un annuncio. Qualche giorno dopo, è esattamente quello che è successo.

Attraverso un trailer, che potete vedere qui sotto, è stato confermato che Lego Party arriverà effettivamente su Switch 2. Se possiedi già il gioco per la Switch originale, c'è anche un'opzione più economica per aggiornare invece di dover comprare una copia nuova per chi vuole una versione più tecnicamente completa.

Quando abbiamo scritto della classificazione per età, speravamo anche che il gioco venisse pubblicato con qualche nuovo contenuto. Fortunatamente, SMG Studio ha accolto questa richiesta e per questo rilascerà anche un aggiornamento. È numerata versione 1.6 e include quanto segue:



Lobby pubbliche! Ora puoi ospitare o unirti a partite pubbliche. Gioca alla tua playlist preferita di Challenge Zone o Minigame Rush con altri partecipanti da tutto il mondo su tutte le piattaforme!

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Nuove modalità di gioco Challenge Zone! Cambia la tua prossima festa con una delle 4 nuove modalità di gioco da giocare nelle Challenge Zone.

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Regole di gioco avanzate! Mescola la tua prossima Challenge Zone con regole personalizzate, come l'acquisto multi-brick!

Mescola la tua prossima Challenge Zone con regole personalizzate, come l'acquisto multi-brick!

Per chi di voi gioca su più piattaforme o riceve notizie qui, questo aggiornamento viene ottimizzatoLego Party anche per Nintendo Switch 2! Frame rate più alto, grafica più nitida e un upgrade gratuito per i possessori della versione Nintendo Switch!



Nuove minifigure della Serie 29 da giocare e personalizzare!



Varie correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.



Lego Party è un serio concorrente di Mario Party stesso, e i pochi difetti menzionati nella nostra recensione sono stati poi corretti, quindi pensiamo sicuramente che dovresti dare un'occhiata a questo.

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