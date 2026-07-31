Lego Party è stato annunciato e rilasciato per Switch 2
It diventa ancora migliore perché puoi aggiornare la tua Switch 1 edizione, e ci sono persino nuovi contenuti per tutti.
Non molto tempo fa abbiamo notato che Lego Party era stata classificata per l'età per la Switch 2, anche se nessuna versione del genere è stata confermata. All'epoca abbiamo scritto che di solito non ci vuole molto tempo dal rating d'età all'uscita del gioco e prevedevamo che sarebbe arrivato presto un annuncio. Qualche giorno dopo, è esattamente quello che è successo.
Attraverso un trailer, che potete vedere qui sotto, è stato confermato che Lego Party arriverà effettivamente su Switch 2. Se possiedi già il gioco per la Switch originale, c'è anche un'opzione più economica per aggiornare invece di dover comprare una copia nuova per chi vuole una versione più tecnicamente completa.
Quando abbiamo scritto della classificazione per età, speravamo anche che il gioco venisse pubblicato con qualche nuovo contenuto. Fortunatamente, SMG Studio ha accolto questa richiesta e per questo rilascerà anche un aggiornamento. È numerata versione 1.6 e include quanto segue:
Lego Party è un serio concorrente di Mario Party stesso, e i pochi difetti menzionati nella nostra recensione sono stati poi corretti, quindi pensiamo sicuramente che dovresti dare un'occhiata a questo.