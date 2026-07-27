Lego Party sta per ricevere una Switch 2 edizione

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Lego Party è stata una delle grandi sorprese del 2025 che è passata un po' inosservata, un gioco da festa nello stile della serie Mario Party, ma che in realtà supera la sua fonte di ispirazione. Alla base, è ancora un gioco da tavolo digitale intervallato da mini-giochi, ma include alcuni elementi che persino Nintendo stessa dovrebbe notare, e i mini-giochi sono costantemente di altissimo livello.

Molti ora sperano in DLC con più contenuti o in un vero e proprio sequel. Purtroppo, non abbiamo novità da condividere, ma sembra che finalmente una versione dedicata per Switch 2 sia in arrivo. Una versione Switch 2 del gioco è appena stata valutata dall'ESRB, e di solito succede molto vicino alla data di uscita.

Lego Party è già disponibile su Switch, ma un'edizione Switch 2 probabilmente offrirà sia grafica e suono migliori, sia probabilmente prestazioni migliori. Con un po' di fortuna, questa nuova versione verrà rilasciata anche con nuovi contenuti che, in tal caso, probabilmente arriveranno anche su altre piattaforme, ma questo è solo un desiderio da parte nostra.