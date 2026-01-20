Gamereactor

Lego presenta un adorabile set di cuccioli di Golden Retriever

Tutto il divertimento di avere un cucciolo senza dover pulire nessun piccolo incidente.

Avere un compagno fedele è una gioia, ma non è qualcosa che ogni singola persona può affrontare facilmente. Prendersi cura di un essere vivente richiede spesso costruire la propria vita intorno a loro e, se non è qualcosa che puoi sostenere in questo momento, la buona notizia è che Lego ti ha sistemato.

È stato svelato un nuovo set, che sembra essere l'alleato perfetto per il tuo Lego Tuxedo Cat se ne hai uno. Questo è un Golden Retriever Puppy, e sì, è adorabile come ci si aspetterebbe.

È un set di 2.102 pezzi che include parti del corpo posabili, opzioni di personalizzazione come una lingua rimovibile e una bocca chiudibile, un collare colorato accesorio, e la cosa migliore è che è costruito per adattarsi alle dimensioni e alle dimensioni reali di un cucciolo di golden retriever, senza che cresca mai.

Parte della gamma Icons, il set costerà £129,99/€139,99 ed è disponibile in pre-ordine oggi, con spedizione prevista per il 1° febbraio.

Aggiungerai questo bellissimo set alla tua collezione Lego?

