L'energia elettrica è stata ripristinata lentamente dopo che le massicce interruzioni hanno colpito Spagna, Portogallo e Francia Le autorità indagano sulla causa della grave interruzione che ha colpito milioni di persone, con il lento ripristino dell'energia in tutta la penisola iberica.

HQ Le ultime notizie su Spagna, Portogallo e Francia . Una massiccia interruzione di corrente ha interrotto Spagna, Portogallo e parti della Francia nelle prime ore di lunedì, causando interruzioni significative nei trasporti, nell'assistenza sanitaria e nella vita quotidiana. L'interruzione, iniziata intorno alle 10:30 GMT, ha lasciato milioni di persone senza elettricità, paralizzando la vita quotidiana in tutta la penisola iberica. I trasporti pubblici sono stati interrotti, con treni e metropolitane chiusi, mentre gli aeroporti di entrambi i paesi hanno chiuso i battenti. Gli ospedali, sopraffatti dalla crisi, sono stati costretti a sospendere le operazioni di routine e a dare priorità alle cure critiche, affidandosi a generatori di riserva per mantenere i servizi essenziali. Naturalmente, temporaneamente, questo ha anche causato il blocco del nostro sito, poiché i nostri server hanno sede in Spagna. Le autorità stanno indagando sulla causa, con sospetti che vanno da un guasto tecnico a un possibile sabotaggio. Martedì mattina, l'energia è stata parzialmente ripristinata nella maggior parte delle regioni, tra cui Madrid e Lisbona, anche se ci si aspetta una piena ripresa. Linee elettriche ad alta tensione da un impianto solare termico a Sanlúcar la Mayor, Siviglia, Andalusia, Spagna // Shutterstock