L'enorme acquisizione di EA e Ghost of Yotei sono gli argomenti dell'ultimo The Gamereactor Show

HQ

Siamo tornati per un altro episodio di The Gamereactor Show. Per celebrare il 68° episodio del podcast, Alex ed io ci riuniamo per discutere di due degli sviluppi più caldi della settimana, vale a dire il massiccio accordo di acquisizione che vedrà EA diventare privata per 55 miliardi di dollari, e anche il lancio dell'atteso seguito di Sucker Punch, Ghost of Yotei.

Sì, discutiamo dell'enorme affare e del tipo di ramificazioni che potrebbe avere sull'industria dei videogiochi, e poi continuiamo condividendo un sacco di pensieri e opinioni sul gioco d'azione e avventura, che viene lanciato questa settimana.

Guarda l'episodio qui sotto o sul tuo provider di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.