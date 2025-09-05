Lenovo presenta i nuovi tablet Yoga Tab e Idea Tab Plus

HQ

Nell'ambito di un'enorme presentazione di nuovi prodotti, dai laptop a un aggiornamento 3D in arrivo sui loro occhiali da gioco, Lenovo ha anche mostrato un paio di tablet che saranno entrambi disponibili a partire da questo mese. Si tratta del Lenovo Yoga Tab e del Lenovo Idea Tab Plus.

Lo Yoga Tab potrebbe sembrare solo un compagno per lo stretching mattutino e gli esercizi di respirazione, ma è un tablet basato sulla creatività. Dotata di una penna da yoga per abbozzare idee o semplicemente scarabocchiare una giornata di distanza, ha un display da 3,2K, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una nuova batteria al silicio-carbonio. Lo Yoga Tab viene lanciato con un prezzo di partenza previsto di € 499

L'Idea Tab Plus è un po' più economico, con un prezzo di partenza previsto di 299 euro, ma ha l'inclusione dell'intelligenza artificiale proprio come lo Yoga Tab, insieme a un display da 2,5K con processore Octa-Core e una batteria da 10.200 mAh. Potrebbe non essere la potenza creativa della Yoga Tab, ma può essere utilizzata con accessori come penne o tastiere.

