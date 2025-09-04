Leo Messi giocherà probabilmente la sua ultima partita in Argentina oggi

HQ

L'ultimo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo CONMEBOL inizia oggi (beh, domani venerdì in ora europea), come parte della pausa internazionale, ed è particolarmente significativo per l'Argentina, in quanto sarà, molto probabilmente, l'ultima partita per Leo Messi nel suo paese d'origine. Sarà contro il Venezuela, all'1:30 CEST, 2:30 BST (venerdì). 20:30 ora locale in Argentina.

Anche se Leo Messi non ha annunciato il suo ritiro ed è sicuro di prendere parte alla prossima Coppa del Mondo estiva, giocata negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, la partita di venerdì contro il Venezuela sarà l'ultima volta che i vincitori della Coppa del Mondo giocheranno nel loro paese d'origine per un po'. A meno che non ci siano delle amichevoli, la prossima partita di qualificazione sarà nel 2027 e Messi pensa che non sarà attivo. Messi compirà 39 anni durante la prossima Coppa del Mondo nell'estate del 2026.

Non ci sono tributi attesi per Messi, ma tutti conosceranno il significato speciale della partita. Messi sarà nella formazione titolare per una partita senza molto interesse per l'Argentina, già qualificata come leader delle qualificazioni (con 11 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte), ma per il Venezuela la partita è cruciale, in quanto deve vincere per garantirsi, almeno, il raggiungimento degli spareggi interconfederali.

Forse Scaloni sceglie di cambiarlo negli ultimi minuti, in modo da poter avere un'ovazione al Estadio Monumental di Buenos Aires, come addio "non ufficiale" alla loro icona, che sarà ricordata come grande (se non di più) di Maradona.

Questa potrebbe essere l'ultima partita che Messi gioca in Argentina, ma ce ne saranno altre: martedì prossimo, 9 settembre, l'Argentina giocherà in Ecuador. Contando la partita di oggi, Messi ha giocato 194 partite con l'Argentina dal 2005, segnando 112 gol, e ha vinto due Copa Américas e la Coppa del Mondo 2022.