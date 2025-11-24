Leo Messi porta l'Inter Miami in finale e batte un record sorprendente

HQ

Leo Messi ha aiutato la sua squadra Inter Miami a raggiungere le finali di Conference in MLS dopo aver segnato un gol e fornito tre assist contro Cincinnati ieri sera. La vittoria per 4-0 significa che l'Inter Miami affronterà New York City (che ha battuto il Philadelphia Union 1-0) nella finale della East Conference sabato 29 novembre.

La partita è stata straordinaria per Messi, che grazie ai suoi 3 assist durante la partita di domenica, eguaglia il record detenuto da Ferenc Puskás come miglior assist nella storia. Messi ha fornito 404 assist in 1.135 partite. Con i suoi 868 gol, ha contribuito a 1.300 gol, più di Cristiano Ronaldo, che ha segnato 954 gol ma ha fornito "solo" 259 assist per 1.213 contributi a gol.

Quest'anno, Messi ha segnato 46 gol, sei dei quali nei play-off MLS, avvicinando Miami al suo primo titolo di lega MLS. Nel 2024 hanno vinto il titolo di miglior stagione regolare, ma hanno perso nei play-off.