L'epidemia di Ebola potrebbe durare un anno, prevede la Croce Rossa

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Secondo la Croce Rossa, l'epidemia di ebola potrebbe durare un anno, come riportato da Le Monde e YLE.

Secondo la Croce Rossa, dati completi sulle infezioni sono disponibili solo in circa un decimo dell'area dell'epidemia, e ci sono anche lacune nella risposta. La Croce Rossa avverte inoltre che il picco delle infezioni da Ebola nella Repubblica Democratica del Congo deve ancora arrivare. Finora, ci sono 808 casi confermati, di cui 192 decessi.

Potrebbe volerci un anno prima che l'epidemia finisca, come dichiarato dal direttore di campo della Croce Rossa, Bruno Michon.

"È molto difficile sapere esattamente fino a che punto l'epidemia si stia diffondendo. --- "Il picco, credo, non è oltre noi, ma davanti a noi. --- "Temiamo che questo possa durare un anno."

Le province di Ituri, Kivu Settentrionale e Kivu Meridionale sono le più colpite. I dati sul numero di infezioni sono contraddittori, poiché è difficile ottenere informazioni affidabili dal nord-est del Congo. Ci sono scontri tra gruppi ribelli e forze governative nella zona. Le persone sono costrette a fuggire dal contatto. La segnalazione e il trattamento sono difficili poiché i rifugiati si spostano da un luogo all'altro.

L'Uganda, paese confinante con la Repubblica Democratica del Congo, ha segnalato 19 infezioni e due decessi.