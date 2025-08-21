L'errore dei social media ha fatto ronzare i fan Forza Horizon 6

La serie Forza Horizon è sempre stata nota per i suoi mondi di gioco grandiosi e vibranti, dall'entroterra australiano ai colorati paesaggi del Messico. Ora, tutti i segnali indicano il Giappone come prossima tappa, un luogo che è stato a lungo in cima alla lista dei desideri dei fan. Le kei car, i veicoli piccoli ma iconici che sono un punto fermo della cultura giapponese, probabilmente giocherebbero un ruolo centrale in un'ambientazione del genere.

Il motivo per cui i fan credono di aver risolto il mistero risiede in un post su Instagram ora cancellato. La società di importazione di auto Cult and Classic ha condiviso (e rapidamente rimosso) un'immagine che mostra lo staff di Playground Games che sembra scansionare un'auto Kei. La società ha anche affermato che il team aveva viaggiato fino in Australia per digitalizzare diversi modelli Kei, uno spettacolo raro al di fuori del Giappone. Il fatto che il post sia scomparso all'improvviso come era apparso ha solo alimentato ulteriormente le speculazioni.

Il capo di Xbox Phil Spencer ha precedentemente confermato che il prossimo capitolo della serie uscirà nel 2026, il che molto probabilmente significa un altro gioco di Horizon. Queste voci sul Giappone potrebbero finalmente avverarsi?

Dove ti piacerebbe di più vedere svolgersi il prossimo gioco di Horizon?