L'esecutivo di Lipsia prende in giro Fabrizio Romano riguardo al trasferimento di Yan Diomandé: "non ancora a quel punto"

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Più di una settimana fa, è stato riportato che il Real Madrid stava concludendo le trattative per Yan Diomandé, un ala diciannovenne della Costa d'Avorio, che attualmente gioca per il RB Lipsia in Bundesliga. Il giocatore, che ha partecipato ai Mondiali 2026, ha persino saltato la prima amichevole del suo club lo scorso fine settimana. Sembrava tutto chiaro per un trasferimento in Spagna... Ma più di una settimana dopo, non si è ancora concretizzato.

Il motivo? Sembrano esserci discrepanze tra gli attuali agenti di Diomandé, la società Roc Nation, e il suo ex agente, Max Gradel della Maxidel Management, che ha presentato un reclamo contro la FIFA accusando violazione del contratto. La FIFA ora deve risolvere la questione e concedere al giocatore la licenza di trasferirsi da Lipsia al Real Madrid, e questo potrebbe ritardare ulteriormente la firma.

Nel frattempo, Marcel Schäfer, amministratore delegato sportivo del RB Lipsia, ha dato un colpo a quei "cosiddetti esperti di trasferimenti" che hanno riferito che l'accordo era concluso. Parlando a Sky Germany, Schäfer ha detto: "è chiaro che alcuni cosiddetti esperti di trasferimenti hanno riferito qualche giorno fa che l'accordo era stato concluso o hanno dato il 'eccoci qua.' Semplicemente non è così. Non siamo ancora arrivati a quel punto", un chiaro riferimento alla celebrità di Twitter Fabrizio Romano e ai suoi post 'eccoci qua'.

Romano fu uno dei primi a riferire che l'accordo tra Real Madrid e Lipsia era stato concluso, affermando che i giocatori sarebbero arrivati per 132 milioni di euro. Schäfer non ha negato che siano avvenute trattative e ha detto di non credere che questa disputa sugli agenti possa far fallire l'accordo, ma che "non sono ancora a quel punto" e la disputa irrisolta tra le due agenzie significa che l'accordo non può ancora andare a termine. Diomandé, tuttavia, è rimasto visibilmente assente dai compiti di addestramento con Lipsia...