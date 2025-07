L'esercito cinese schiera il laser contro gli aerei tedeschi, provocando la risposta tedesca

HQ

Le ultime notizie su Germania e Cina . La Germania ha formalmente protestato dopo che il suo aereo militare, che opera nell'ambito di una missione di sicurezza marittima dell'Unione Europea, è stato preso di mira da un laser delle forze cinesi, ha detto il ministero degli Esteri tedesco su X.

"L'esercito cinese ha preso di mira un aereo tedesco in un'operazione dell'UE con un dispiegamento laser. La messa in pericolo del personale tedesco e l'interruzione dell'operazione sono inaccettabili. L'ambasciatore cinese è stato convocato oggi al Foreign Office".

L'incidente, che la Germania ha etichettato come inaccettabile, ha spinto la Germania a convocare l'ambasciatore cinese tra le crescenti preoccupazioni per la crescente assertività della Cina nelle delicate questioni di sicurezza europea. I dettagli stanno ancora emergendo, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.