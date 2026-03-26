L'esercito degli Stati Uniti innalza l'età per il reclutamento a 42 anni e allenta le regole sulla marijuana

HQ

L'esercito degli Stati Uniti ha alzato l'età massima per l'arruolamento a 42 anni e ha revocato le restrizioni ai reclutati con condanne minori per marijuana, nel tentativo di ampliare il proprio bacino di reclutamento.

Le nuove regole aumentano il limite di età da 35 anni e permettono ai richiedenti con un singolo reato legato alla cannabis di arruolarsi senza richiedere esenzioni speciali.

I funzionari affermano che i cambiamenti allineano l'Esercito di più con altri rami e riflettono uno spostamento verso l'attrazione di candidati più anziani e più esperti.

La decisione segue anni di carenze nel reclutamento, tra cui il mancato del 25% degli obiettivi nel 2022. Gli analisti hanno suggerito che i reclutati più anziani possono offrire maggiore concentrazione e competenze tecniche.

L'aggiornamento della politica arriva mentre gli Stati Uniti, sotto Donald Trump, continuano le operazioni militari all'estero (in particolare ora, ovviamente, in Medio Oriente), aumentando la pressione per rafforzare il numero delle truppe.