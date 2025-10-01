L'esercito francese abborda la petroliera collegata alla Russia sospettata di aver lanciato droni in Danimarca

HQ

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Ora, abbiamo appena ricevuto la notizia che le forze francesi sono salite a bordo di una petroliera sospettata di fungere da sito di lancio per i droni che hanno recentemente interrotto il traffico aereo in Danimarca. La nave, a lungo associata alla cosiddetta flotta ombra russa e nota per il cambiamento di identità, è stata dirottata nella Francia occidentale per le indagini dopo che il suo equipaggio non è riuscito a chiarire la sua registrazione. La petroliera, nota come Pushpa o Boracay, era una delle quattro navi legate alla Russia nei mari vicino alla Danimarca al momento degli avvistamenti di droni il 22 e 24 settembre, che finora non sono stati completamente spiegati. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!