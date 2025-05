L'esercito israeliano uccide cinque militanti in Cisgiordania dopo l'uccisione di una colona incinta Dopo che una donna israeliana incinta è stata colpita vicino a un insediamento, le forze di sicurezza hanno lanciato operazioni che hanno provocato la morte di diversi militanti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che l'esercito israeliano ha ucciso cinque militanti palestinesi in Cisgiordania giovedì durante un raid legato all'uccisione di una colona incinta vicino a un insediamento israeliano. L'esercito ha arrestato altri sospetti e recuperato armi, mentre i funzionari governativi hanno chiesto misure dure contro le città palestinesi. L'incidente segna la continuazione dell'intensificazione delle operazioni in mezzo alle continue tensioni regionali. Palestinesi partecipano a una manifestazione vicino al confine tra Israele e Gaza durante una protesta contro l'attacco israeliano al campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Striscia di Gaza orientale, 4 luglio 2023 // Shutterstock