L'esercito polacco interviene per aiutare a proteggere i principali siti della rete elettrica dal "terrorismo di Stato" russo

L'esercito polacco sosterrà l'operatore nazionale di rete PSE nella sicurezza delle centrali trasformatrici critiche secondo un nuovo accordo firmato mercoledì, mentre crescono le preoccupazioni per le incursioni di droni russi e i tentativi di sabotaggio.

Secondo questo nuovo accordo, la cooperazione include la condivisione di informazioni, esercitazioni di addestramento congiunta e assistenza militare per l'acquisto di apparecchiature come sistemi anti-droni, anche se i dettagli sui finanziamenti non sono stati resi noti.

Varsavia ha affrontato ripetuti episodi dal 2022, tra cui incendi dolosi, sabotaggi ed esplosione ferroviaria, che i funzionari descrivono come esempi di "terrorismo di stato" russo. Nel frattempo, Mosca nega il coinvolgimento.

L'accordo mira a rafforzare la protezione su oltre 16.000 km di linee ad alta tensione e 110 stazioni trasformatrici, che svolgono un ruolo chiave nel collegare il sistema baltico con il resto d'Europa. La PSE sta anche cercando finanziamenti UE per rafforzare i siti vulnerabili e sta ampliando la propria sicurezza armata.