L'esercito statunitense avrebbe ucciso accidentalmente ogni persona su un volo di evacuazione medica civile in New Mexico

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Un nuovo rapporto bombastro è uscito da Wired, che sostiene che l'esercito degli Stati Uniti sia stato la causa di un incidente aereo civile nell'area del New Mexico all'inizio di quest'anno.

Il rapporto afferma che l'esercito statunitense stava testando un sistema sperimentale di disturbatore GPS al White Sands Missile Range, che ha colpito un medevac bimotore pilotato e trasportato civili, causando il guasto del sistema GPS dell'immobile e portando infine a un fatale incidente

Si dice che il test delle armi abbia causato interruzioni su almeno altri tre aerei nelle vicinanze, ma per quanto riguarda l'aereo che si è schiantato, ciò è avvenuto perché il GPS guasto non ha rilevato una formazione montuosa tra l'aereo e la pista di atterraggio, cosa impossibile da vedere per i piloti a causa della scarsa visibilità e di un sistema di controllo del traffico aereo sovraffollato.

Il rapporto afferma che l'equipaggio dell'aereo è stato avvertito che potrebbero verificarsi interferenze GPS, ma la mancanza di misure di protezione ha comunque causato molteplici morti.