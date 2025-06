L'esordio di Carlo Ancelotti in Brasile è un grigio pareggio per 0-0 contro l'Ecuador

HQ

Il debutto di Carlo Ancelotti come allenatore del Brasile è stato a dir poco deludente. Tuttavia, dubito che né il Brasile né l'Ecuador siano particolarmente delusi, poiché il risultato dello 0-0 è sufficiente per entrambi per mettere in pista la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026: il Brasile, con 22 punti, e l'Ecuador, con 24 punti, sono sopra la zona degli spareggi, detenuta dal Venezuela con 15 punti.

Questo non vuol dire che sia abbastanza, e l'ex allenatore del Real Madrid ha ancora bisogno di fare molto lavoro per affinare una squadra poco brillante, ben al di sotto della qualità dei loro singoli giocatori, incluso Casemiro nel suo ritorno in canarinha. Solo 3 tiri per il Brasile, di fronte a un Ecuador sempre complicato -ha subito solo cinque gol in 15 partite-.

Ancelotti ha un'altra possibilità di fare la differenza mercoledì prossimo, 11 giugno, contro il Paraguay in casa, nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, che hanno visto anche il Cile perdere in casa contro l'Argentina con un gol di Julián Álvarez e perdere quasi tutte le opzioni per qualificarsi per la Coppa del Mondo, a meno che non avanzino attraverso gli spareggi inter-conferenza.