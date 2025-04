L'esordio di Novak Djokovic a Madrid: non si vede come uno dei favoriti, ma "ottimista"

HQ

Dopo qualche settimana di riposo, Novak Djokovic è pronto a tornare sul campo da tennis di Madrid, in occasione del Madrid Open in corso. Il suo debutto, come quarta testa di serie, sarà domani, sabato 26 aprile, agli ottavi di finale. L'uscita di Carlos Alcaraz, ritiratosi per infortunio, ha costretto a riprogrammare la propria parte del tabellone.

All'inizio di questa settimana, Djokovic ha partecipato ai Laureus Sport Awards a Madrid. Lì, il serbo ha confessato di non vedersi come uno dei favoriti, ma è ottimista: "Non so se sono uno dei favoriti perché non sto ottenendo ottimi risultati quest'anno. Il livello che sto cercando può venire qui o al Roland-Garros. Spero che succeda qui", ha detto Djokovic a Eurosport Spagna. E nonostante questa sia la prima stagione senza Federer e Nadal, essendo lui l'ultimo dei "Big Three", Djokovic dice di avere ancora motivazioni per il torneo.

'Nole' ha anche parlato delle critiche che Carlos Alcaraz riceve di recente dai media, a causa di alcuni fallimenti come Indian Wells o la sua sconfitta a Barcellona la scorsa settimana. "Non lo capisco. Ma l'atmosfera e la tradizione del tennis in questo paese è molto forte. L'attesa è enorme dopo Nadal, Moyá, Ferrero... Sono stati tutti numeri uno al mondo.

Ma ascoltate. Ha 21 anni, ha vinto quattro Grandi Slam e molti tornei. Cosa vuoi di più? Vuoi di più, ma quello che ha fatto in questo periodo è incredibile".