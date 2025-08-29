L'espansione The Red Strain di Atomfall arriva a metà settembre

HQ

Da quando Rebellion Atomfall ha fatto il suo arrivo all'inizio di quest'anno, lo sviluppatore britannico lo ha ampliato con nuovi contenuti a un ritmo piuttosto rapido. Dopo il Wicked Isle un paio di mesi fa, ora è quasi il momento per la prossima espansione della storia, un progetto noto come The Red Strain.

Questo prossimo capitolo della storia verrà lanciato su tutte le piattaforme in cui il gioco è disponibile il 16 settembre e, per quanto riguarda ciò che includerà, Rebellion è stato abbastanza attento a non condividere troppe informazioni al momento. Tutto ciò che ci viene detto è quanto segue:

"Maggiori dettagli su ciò che troverete esattamente nel Red Strain saranno rivelati in vista del rilascio, ma per ora aspettatevi una nuova location altamente riservata e molti altri misteri da scoprire".

C'è comunque un teaser trailer dell'espansione disponibile per la visione, che potete vedere per intero qui sotto.