L'espansione Wicked Isle di Atomfall arriva a giugno

HQ

Prima del lancio di Atomfall a marzo, Rebellion ha chiarito che relativamente presto il gioco sarebbe stato ampliato con un pacchetto di storie che avrebbe portato l'avventura in un'area completamente nuova chiamata Wicked Isle. La data di arrivo certa di questo ampliamento non è mai stata menzionata, o meglio non è stata...

Rebellion ha ora rivelato che il Wicked Isle debutterà il 3 giugno su tutte le piattaforme. Non sappiamo ancora molto di più su ciò che questo pacchetto di storie offrirà ai fan, ma il teaser che è stato condiviso su X afferma che arrivare al Wicked Isle comporta un breve viaggio in barca.

Hai intenzione di dare un'occhiata a Wicked Isle ?