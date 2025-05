L'Estonia accusa la Russia di violazione dello spazio aereo per una petroliera sanzionata La tensione militare aumenta dopo che l'Estonia scorta una nave della flotta ombra senza bandiera in acque russe.

HQ Le ultime notizie su Estonia e Russia . Giovedì, l'Estonia ha accusato la Russia di aver violato lo spazio aereo della NATO dopo che un jet da combattimento Su-35 è sorvolato durante un tentativo di ispezione di una petroliera sanzionata, la Jaguar, vicino a Tallinn. La Marina estone afferma che la nave non aveva bandiera e si è rifiutata di collaborare, spingendo una scorta a tornare in acque russe. La nave, che fa parte della cosiddetta flotta ombra di Mosca, era stata recentemente aggiunta alla lista delle sanzioni della Gran Bretagna. Dai un'occhiata all'incidente nel video qui sotto. Moderno caccia d'attacco russo Sukhoi Su-35 che vola nel cielo. Aereo militare dell'aeronautica militare della Russia // Shutterstock