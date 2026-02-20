L'Estonia acquisisce 600 bunker lungo il confine russo: "Il primo metro di territorio nazionale"

HQ

L'Estonia ha avviato un processo di appalto pubblico per acquisire 600 bunker modulari nell'ambito di un più ampio sforzo baltico volto a rafforzare il confine con Russia e Bielorussia.

Il Centro Estone per gli Investimenti nella Difesa ha annunciato la gara il 19 febbraio, invitando le aziende a produrre e consegnare strutture di bunker in cemento in siti di stoccaggio designati nell'ambito del progetto Baltic Defence Line. L'iniziativa è un'iniziativa congiunta tra Estonia, Lettonia e Lituania, volta a rafforzare le difese di prima linea da quello che i funzionari definiscono "il primo metro di territorio nazionale."

Conchiglia di bunker in Estonia // Shutterstock

Il progetto riflette un cambiamento nella pianificazione della difesa alleata all'interno della NATO, allontanandosi dalle dottrine precedenti che presumevano che il territorio baltico potesse essere temporaneamente ceduto in attesa di rinforzi. Invece, l'attenzione ora è rivolta alla difesa territoriale immediata.

Il ministero della difesa lettone ha espresso interesse a partecipare al processo di approvvigionamento estone, anche se finora gli sforzi di costruzione sotto la Linea di Difesa Baltica sono stati gestiti in modo indipendente da ciascun paese. L'Estonia ha stanziato 60 milioni di euro all'iniziativa e afferma che i primi bunker sono già stati installati nel sud-est e nord-est del paese.

I funzionari riferiscono che attualmente sono in posizione nove bunker, con ulteriori risorse di contromobilità preposizionate e sistemi di trincee in fase di sviluppo. Il completamento completo della linea di fortificazione è previsto per la fine del 2027, nonostante le precedenti difficoltà logistiche legate al terreno, alla proprietà terriera e ai costi di produzione...