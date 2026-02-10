L'Estonia avverte che la Russia sta ricostruendo il proprio esercito per cambiare l'equilibrio di potere in Europa

HQ

La Russia sta rapidamente ricostruendo le sue forze armate nel tentativo di alterare l'equilibrio di potere in Europa, anche se non si prevede che attaccherà alcun paese NATO nel prossimo futuro, ha avvertito il servizio di intelligence estera estone. Nel suo rapporto annuale pubblicato martedì, l'agenzia ha affermato che Mosca sta correndo per espandere la capacità militare mentre gli stati europei investono maggiormente nella difesa dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo il rapporto, i leader russi sono sempre più preoccupati che l'Europa possa sviluppare la capacità di condurre azioni militari indipendenti contro la Russia entro due o tre anni. Di conseguenza, la strategia attuale del Cremlino è "ritardare e ostacolare" il riarmo europeo. Il capo dell'intelligence estone, Kaupo Rosin, ha dichiarato che la produzione di munizioni in Russia stava crescendo così rapidamente che Mosca poteva accumulare scorte per future guerre continuando le operazioni in Ucraina.

Il rapporto ha anche avvertito che la Russia sta cercando di sfruttare i rapporti con la nuova amministrazione statunitense per allentare le sanzioni e assicurare un accordo che consolidi la sconfitta dell'Ucraina, anche se i suoi obiettivi più ampi restano invariati. Mosca mira ancora a marginalizzare la NATO e a rimodellare l'architettura di sicurezza europea, ha detto l'Estonia, aggiungendo che una cooperazione più stretta tra Russia e Cina amplificherebbe i rischi, poiché qualsiasi concessione a Mosca potrebbe anche rafforzare le ambizioni globali di Pechino...

Dai un'occhiata al rapporto annuale.