L'età di voto nel Regno Unito è stata ridotta a 16 anni

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito. Nel tentativo di coinvolgere maggiormente i più giovani nel voto dei funzionari eletti nel Regno Unito, il paese sta cercando di ridurre l'età di voto a 16 anni. La modifica si applicherà a tutte le forme di elezioni, anche se al momento attuale solo le elezioni decentrate (ovvero le elezioni dei consigli locali in Scozia e Galles e le elezioni del Parlamento scozzese e del Senedd) includono i giovani di età pari o superiore a 16 anni.

Al momento in cui scriviamo, le elezioni riservate richiedono ancora un'età di voto di 18 anni e, per coloro che si chiedono cosa includono, comprendono le elezioni per il Parlamento del Regno Unito, tutte le elezioni locali in tutta l'Inghilterra, le elezioni della polizia e del commissario in Inghilterra e Galles e tutte le elezioni in Irlanda del Nord. Tuttavia, questo cambierà in tempo per le prossime elezioni generali, poiché l'età di voto per le elezioni riservate sarà ridotta a 16 anni.

Parlando della decisione, il governo britannico ha dichiarato:

"Ciò significherà che i giovani, che già contribuiscono alla società lavorando, pagando le tasse e prestando servizio nell'esercito, avranno il diritto di votare sulle questioni che li riguardano. Questo porterà le elezioni in tutto il Regno Unito in linea con la Scozia e il Galles".

Non tutti i partiti sono contenti di questa decisione, poiché i Conservatives hanno risposto con una dichiarazione che commenta come i sedicenni non possano comprare un biglietto della lotteria, bevande alcoliche, sposarsi, andare in guerra o persino candidarsi alle elezioni, ma presto saranno in grado di votare alle elezioni.

Pensa che questo sarà un bene per il Regno Unito a lungo termine?