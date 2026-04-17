L'Europa avrà carburante per jet solo per altre sei settimane

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Brutte notizie per chi ha prenotato un volo piacevole per l'estate. Sembra tutt'altro che certo che tutti i voli andranno come previsto. La ragione è la carenza di carburante sorta a seguito della chiusura dello Stretto di Hormuz dall'Iran, e ora l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha emesso un avvertimento, secondo The Guardian.

Il risultato è che l'industria aeronautica europea sta ora attingendo a scorte in rapido calo, e si prevede che queste duri solo circa sei settimane prima che una crisi diventi realtà. Senza nuove consegne in arrivo, alcune compagnie aeree hanno già iniziato a razionare, con rotte particolarmente non redditizie semplicemente cancellate per spostare la capacità su altre più redditizie.

Secondo Göteborgsposten, che ha parlato con agenzie di viaggio, i viaggiatori aerei hanno diritto a un rimborso se i voli vengono cancellati per questi motivi. Forse una piccola consolazione, anche se molti altri piani e prenotazioni a destinazione rischiano ovviamente di saltare.