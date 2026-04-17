L'Europa avrà carburante per jet solo per altre sei settimane
Purtroppo, non possiamo contare sul fatto di poter volare come previsto quest'estate. La chiusura da parte dell'Iran dello Stretto di Hormuz significa che le scorte stanno rapidamente esaurendo.
Brutte notizie per chi ha prenotato un volo piacevole per l'estate. Sembra tutt'altro che certo che tutti i voli andranno come previsto. La ragione è la carenza di carburante sorta a seguito della chiusura dello Stretto di Hormuz dall'Iran, e ora l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha emesso un avvertimento, secondo The Guardian.
Il risultato è che l'industria aeronautica europea sta ora attingendo a scorte in rapido calo, e si prevede che queste duri solo circa sei settimane prima che una crisi diventi realtà. Senza nuove consegne in arrivo, alcune compagnie aeree hanno già iniziato a razionare, con rotte particolarmente non redditizie semplicemente cancellate per spostare la capacità su altre più redditizie.
Secondo Göteborgsposten, che ha parlato con agenzie di viaggio, i viaggiatori aerei hanno diritto a un rimborso se i voli vengono cancellati per questi motivi. Forse una piccola consolazione, anche se molti altri piani e prenotazioni a destinazione rischiano ovviamente di saltare.