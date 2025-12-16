L'Europa lancia una commissione per valutare i danni di guerra all'Ucraina

HQ

I leader europei si sono riuniti all'Aia martedì per lanciare una Commissione Internazionale per le Richieste volte a risarcire l'Ucraina per centinaia di miliardi di dollari di danni causati dall'invasione russa, hanno riferito i funzionari.

La commissione con sede all'Aia valuterà le accuse relative alla distruzione e ai presunti crimini di guerra derivanti dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato alla conferenza di un giorno insieme a alti funzionari europei, tra cui la responsabile della politica estera dell'UE Kaja Kallas.

Informazioni sull'iniziativa

L'iniziativa, co-organizzata dai Paesi Bassi e dal Consiglio d'Europa, arriva mentre gli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti cercano di porre fine a una guerra durata quasi quattro anni.

"Senza responsabilità, un conflitto non può essere completamente risolto", ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri olandese David van Weel. "Parte di questa responsabilità consiste nel pagare per i danni causati."

La commissione si baserà sul Registro dei Danni per l'Ucraina, che ha già ricevuto più di 80.000 richieste da individui, aziende e enti pubblici. Le richieste di risarcimento coprono una vasta gamma di perdite, tra cui case distrutte, danni alle infrastrutture, violazioni dei diritti umani e presunti crimini di guerra.

Le questioni restano irrisolte

Come verrà infine pagato il risarcimento rimane irrisolto. I funzionari europei hanno discusso dell'utilizzo dei beni statali russi congelati dall'Unione Europea, insieme ai contributi degli Stati membri, anche se Mosca ha avvertito che tali mosse sarebbero illegali e ha minacciato ritorsioni.

"L'obiettivo è avere richieste validate che alla fine saranno pagate dalla Russia," ha detto Van Weel, aggiungendo che la commissione stessa non offre alcuna garanzia di pagamento.

Il Cremlino ha ripetutamente negato le accuse di crimini di guerra e respinge gli sforzi occidentali di utilizzare beni russi congelati per finanziare la ripresa dell'Ucraina.

Più di 50 paesi e l'UE

Più di 50 paesi e l'UE hanno redatto una convenzione del Consiglio d'Europa per istituire la Commissione. Entrerà in vigore una volta ratificata da almeno 25 firmatari e una volta che saranno garantiti finanziamenti sufficienti. Si prevede che oltre 35 nazioni firmeranno la convenzione.

La Banca Mondiale stima che all'Ucraina avrà bisogno di circa 524 miliardi di dollari per la ricostruzione nel prossimo decennio, cifra che non include i danni causati dagli attacchi russi di quest'anno.

La commissione è pensata per costituire il secondo pilastro di un meccanismo internazionale di compensazione per l'Ucraina, esaminando le richieste e determinando i risarcimento caso per caso.