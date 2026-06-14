Lewis Hamilton diventa il più anziano campione di Gran Premio di Formula 1 dal 1970 a Barcellona

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L'era di Lewis Hamilton in Ferrari ha finalmente dato frutti, e il pilota inglese ha appena vinto il Gran Premio di Formula 1 Barcellona-Catalogna, segnando la 106ª vittoria di Hamilton in F1, la sua prima dal Belgio nel 2024, e a 41 anni, il vincitore più anziano in Formula 1 dal 1970 (Jack Brabham aveva 43 anni e 11 mesi quando vinse in Sudafrica). Questa è stata anche la prima vittoria della Ferrari dal 2024 (Carlos Sainz in Messico 2024).

Importante quanto il primo posto di Hamilton è stato Andrea Kimi Antonelli che non è riuscito a concludere oggi, costretto a ritirarsi al giro 62 su 66 a causa di un problema meccanico. L'italiano diciannovenne rimane leader del campionato dopo aver vinto cinque gare di fila, ma ha visto il suo vantaggio diminuire: da 66 punti prima della gara di oggi a 41.

Geroge Russell, secondo a Barcellona, rinnova anch'egli i suoi speranze per il campionato e si classifica terzo in classifica. Lando Norris ha concluso terzo oggi, ottenendo un podio di F1 tutto britannico che ha completamente sconvolto il campionato prima di una pausa di due settimane fino al Gran Premio d'Austria del 28 giugno.

Classifica Formula 1 2026 dopo la gara di Barcellona:



Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 156 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) — 115 punti

George Russell (Mercedes) — 106 punti

Charles Leclerc (Ferrari) — 75 punti

Lando Norris (McLaren) — 73 punti

Oscar Piastri (McLaren) — 68 punti

Max Verstappen (Red Bull Racing) — 55 punti

Pierre Gasly (Alpine) — 41 punti

Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 34 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) — 26 punti

Franco Colapinto (Alpine) — 19 punti

Oliver Bearman (Haas) — 18 punti

Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 12 punti

Carlos Sainz (Williams) — 6 punti

Alexander Albon (Williams) — 5 punti

Esteban Ocon (Haas) — 3 punti

Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 punto

Nico Hulkenberg (Audi) — 0 punti

Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 punti

Sergio Perez (Cadillac) — 0 punti

Lance Stroll (Aston Martin) — 0 punti

