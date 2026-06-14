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Lewis Hamilton diventa il più anziano campione di Gran Premio di Formula 1 dal 1970 a Barcellona

Lewis Hamilton e George Russell dimostrano ad Antonelli che il Campionato F1 rimane completamente aperto.

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L'era di Lewis Hamilton in Ferrari ha finalmente dato frutti, e il pilota inglese ha appena vinto il Gran Premio di Formula 1 Barcellona-Catalogna, segnando la 106ª vittoria di Hamilton in F1, la sua prima dal Belgio nel 2024, e a 41 anni, il vincitore più anziano in Formula 1 dal 1970 (Jack Brabham aveva 43 anni e 11 mesi quando vinse in Sudafrica). Questa è stata anche la prima vittoria della Ferrari dal 2024 (Carlos Sainz in Messico 2024).

Importante quanto il primo posto di Hamilton è stato Andrea Kimi Antonelli che non è riuscito a concludere oggi, costretto a ritirarsi al giro 62 su 66 a causa di un problema meccanico. L'italiano diciannovenne rimane leader del campionato dopo aver vinto cinque gare di fila, ma ha visto il suo vantaggio diminuire: da 66 punti prima della gara di oggi a 41.

Geroge Russell, secondo a Barcellona, rinnova anch'egli i suoi speranze per il campionato e si classifica terzo in classifica. Lando Norris ha concluso terzo oggi, ottenendo un podio di F1 tutto britannico che ha completamente sconvolto il campionato prima di una pausa di due settimane fino al Gran Premio d'Austria del 28 giugno.

Classifica Formula 1 2026 dopo la gara di Barcellona:


  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 156 punti

  2. Lewis Hamilton (Ferrari) — 115 punti

  3. George Russell (Mercedes) — 106 punti

  4. Charles Leclerc (Ferrari) — 75 punti

  5. Lando Norris (McLaren) — 73 punti

  6. Oscar Piastri (McLaren) — 68 punti

  7. Max Verstappen (Red Bull Racing) — 55 punti

  8. Pierre Gasly (Alpine) — 41 punti

  9. Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 34 punti

  10. Liam Lawson (Racing Bulls) — 26 punti

  11. Franco Colapinto (Alpine) — 19 punti

  12. Oliver Bearman (Haas) — 18 punti

  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 12 punti

  14. Carlos Sainz (Williams) — 6 punti

  15. Alexander Albon (Williams) — 5 punti

  16. Esteban Ocon (Haas) — 3 punti

  17. Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 punti

  18. Fernando Alonso (Aston Martin) — 1 punto

  19. Nico Hulkenberg (Audi) — 0 punti

  20. Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 punti

  21. Sergio Perez (Cadillac) — 0 punti

  22. Lance Stroll (Aston Martin) — 0 punti

Lewis Hamilton diventa il più anziano campione di Gran Premio di Formula 1 dal 1970 a Barcellona
Jay Hirano / Shutterstock

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