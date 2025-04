L'ex allenatore del Real Madrid e dell'Ajax Leo Beenhakker muore all'età di 82 anni

HQ

Leo Beenhakker, allenatore di calcio olandese, è morto a 82 anni. Ha avuto una lunga carriera che dura da cinque decenni, da quando ha iniziato come assistente allenatore fino al suo ritiro come direttore tecnico allo Sparta Rotterdam. Tuttavia, i suoi anni più famosi sono stati negli anni '80 e '90, quando ha allenato l'Amsterdam Ajax, vincendo la prima divisione olandese Eredivisie nel 1980 e nel 1990, il Feyenoord, vincendo il campionato nel 1999, e il Real Madrid, vincendo tre titoli di Liga di fila (1987, 88, 89) e una Copa del Rey.

Beenhakker ha anche allenato il Real Saragozza in Spagna, il Volendam nei Paesi Bassi, il Guadalajara e il Club América in Messico, l'Istanbulspor in Turchia, così come le nazionali dei Paesi Bassi, Trinidad e Tobago e la Polonia, anche se non ha mai vinto una partita internazionale in un torneo importante.

Nella loro dichiarazione, l'Ajax sottolinea che Beenhakker è stato uno dei pochi in grado di lavorare senza problemi sia all'Ajax che al Feyenoord, e ricorda che Leo era stato un tifoso del Feyenoord fin dalla tenera età, ma "la sua passione era allenare, migliorare i giocatori".