L'ex campione del mondo di corse su strada Óscar Freire arrestato per violenza domestica, condannato per diffamazione

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Óscar Freire, ex ciclista professionista di 50 anni, tre volte campione del mondo su strada (1999, 2001 e 2004), vincitore per tre occasioni della Milano-San Remo (2004, 2007 e 2010) e sette tappe della Vuelta a España, è stato arrestato accusato di violenza domestica e successivamente condannato per un reato minore di diffamazione contro la moglie.

Sostiene che Freire la controlla, sa sempre dove si trova, e la insulta e la molesta. Secondo EFE, nella sua denuncia alla polizia ha dichiarato di credere che lui le stia piazzando microfoni addosso. L'ex ciclista è stato arrestato domenica a Torrelavega (Cantabria).

Secondo EuropaPress, Freire è stata condannata per un reato minore di diffamazione, condannata a rimanere nove giorni in una casa diversa dalla sua e a un'ordinanza restrittiva di 200 metri per sei mesi.

Freire e sua moglie si sono sposate nel 2003, sono in fase di divorzio e hanno tre figli, due dei quali minorenni.