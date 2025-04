L'ex capo di Blizzard critica Switch 2: mancanza di energia e troppo costoso

HQ

Le reazioni al recente Nintendo Switch 2 Direct sono state a dir poco ampie e contrastanti. Alcuni stanno mettendo in discussione il prezzo, come l'ex capo di Blizzard Mike Ybarra, che si è unito alla conversazione quando ha espresso la sua insoddisfazione per la console in un post sui social media. Tra le altre cose, Ybarra ha accusato il Switch 2 di offrire prestazioni troppo limitate, di essere troppo costoso, e che preferirebbe di gran lunga attenersi al PC per ora.

Nei commenti al post, Ybarra ha anche lasciato intendere di dubitare chiaramente della capacità della console di gestire risoluzioni e frame rate più elevati, dato che sia la PlayStation 5 che la Xbox Series X hanno già problemi con essa, entrambe molto più potenti del Switch 2.

"Avendo costruito console e osservato il marketing al lavoro, non credete mai ai frame nel materiale di marketing fino a quando le persone di terze parti non lo testano e pubblicano i risultati nei giochi. È meno potente rispetto alle console di oggi e fanno a malapena il 4K 60 in modo uniforme".

Dai un'occhiata ai pensieri completi di Ybarra nel thread X qui sotto.

Pensi che il prezzo sia ragionevole in relazione alle prestazioni?