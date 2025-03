L'ex capo di PlayStation ammette che gli sforzi di Sony per il servizio live sono stati un fattore che ha contribuito alla sua partenza

HQ

Ci sono state alcune opinioni molto contrastanti tra i fan sull'ex capo di PlayStation Jim Ryan, con aspre critiche spesso sentite sul suo approccio esplicito ai cosiddetti titoli live service. Questi sono raramente ciò che i giocatori stessi vogliono e sono spesso descritti maliziosamente come negozi online tanto quanto giochi.

La strategia di Ryan ha avuto un impatto sui tradizionali titoli single-player di Sony e ha portato a liste di rilascio first party vuote in modo allarmante negli ultimi anni, mentre le iniziative di live service sembrano fallire gravemente o essere cancellate. Una persona che non era un fan di questo è l'ex e molto più popolare capo di PlayStation Shawn Layden (responsabile di quasi tutta l'era PlayStation 4 e dell'acquisizione di Insomniac, tra le altre cose), che ha lasciato Sony nel 2019.

In un'intervista con il podcast Save State Plus, Layden afferma ora che il desiderio di Sony di concentrarsi maggiormente sul servizio live è stato un fattore che ha contribuito alla sua partenza (trascritto da Kotaku):

"Ad essere onesti, sai, l'azienda stava prendendo alcune decisioni strategiche su dove volevano portare la piattaforma in futuro con una forte enfasi sui giochi come servizio, sui giochi live-service, sulle formule di abbonamento, sulle entrate ricorrenti, quant'altro, e questo non era un po' il mio timone".

Layden ha continuato a raccontare che tipo di giochi avrebbe preferito realizzare, affermando quanto segue a proposito dell'abbandono dopo 32 anni con l'azienda:

"Faccio solo cose come God of War e Spider-Man e Last of Us e Uncharted [e] Horizon. Non avevo la visione o l'energia per cercare di portare la situazione in questa nuova area del gioco live-service, quindi, tutto sommato, mi è sembrato un buon momento per dimettermi dopo 32 anni in Sony".

Oggi, Sony sembra determinata a ridimensionare i suoi sforzi per il servizio live e dei dodici giochi che Jim Ryan ha confermato essere in cantiere nel 2022, quasi tutti sono stati cancellati o hanno un futuro incerto (i titoli sono elencati su Resetera). Tuttavia, cambiare una strategia richiede tempo e in un'epoca in cui spesso ci vogliono circa cinque anni per realizzare un grande gioco, questo diventerà davvero evidente solo intorno al 2030.

Come vedi la strategia di Shawn Layden, rispetto a quella che Sony ha scelto con Jim Ryan?