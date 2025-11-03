L'ex corridore della Movistar sospeso dall'UCI assicura di essere "un atleta pulito e una persona di integrità"

HQ

Oier Lazkano, corridore spagnolo della Red Bull-Bora Hansgrohe, ha difeso la sua innocenza dopo una sospensione da parte dell'UCI a causa di irregolarità nel suo passaporto biologico (una registrazione elettronica individuale con i risultati di tutti i test antidoping) tra il 2022 e il 2024, quando lavorava per il team Movistar. Di conseguenza, la sua attuale squadra, la Red Bull, ha rescisso il suo contratto, confermando che non fa più parte della squadra e cancellandolo dal sito web.

Uno scioccato Lazkano ha negato tutte le accuse in una dichiarazione inviata ad AS, dicendo che prenderà tutte le azioni necessarie per ripulire il suo nome e confida "nella verità e nella giustizia sportiva" mentre il processo continua. La sospensione di Lazkano sarà a tempo indeterminato.

"Non ho mai usato sostanze dopanti o metodi proibiti. Sono un atleta pulito e una persona integra. Continuerò, con determinazione e trasparenza, a difendere il mio nome e la mia dignità professionale. La mia carriera è stata costruita sull'impegno, la dedizione, l'onestà e il lavoro quotidiano", ha detto.

La sua ex squadra Movistar ha dichiarato che tutti i controlli a cui è stato sottoposto da parte di diverse organizzazioni nazionali e internazionali sono stati negativi, per cui "era materialmente impossibile conoscere, o anche solo intuire, qualsiasi anomalia come quella ora presentata nella procedura aperta dall'Unione Ciclistica Internazionale."

L'ultima gara di Lazkano è stata la Parigi Roubaix ad aprile. I suoi migliori risultati sono arrivati con la Movistar, tra cui la vittoria della Clásica Jaén nel 2024, il terzo posto alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne e un piazzamento tra i primi dieci al Critérium du Dauphiné.