L'ex giocatore dei Lakers e campione NBA Elden Campbell muore all'età di 57 anni: ricordato per la sua personalità calma

HQ

Elden Campbell, ex giocatore NBA che ha giocato tra il 1990 e il 2005, inclusi nove anni ai Los Angeles Lakers, in cui ha fatto squadra con Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, e successivamente ha giocato per i Detroit Pistons, dove ha vinto il campionato NBA nel 2004, è morto all'età di 57 anni. Non è stata annunciata la causa della morte.

Ha avuto una media di 10,3 punti e 5,9 rimbalzi nelle sue 1.044 partite disputate in 15 stagioni. Chi lo conosceva lodava soprattutto la sua personalità, una persona discreta che non amava stare sotto i riflettori, ma era professionale e rilassata. Parlando con The LA Times, l'ex giocatore dei Lakers Byron Scott, che conosceva Campbell dal liceo, ha detto che era "semplicemente così figo, niente che lo accelerasse. Avrebbe preso il suo tempo. Era semplicemente facile. Era un tipo così in gamba".

Il suo ex allenatore a Clemson, la squadra universitaria dove aveva giocato prima di entrare in NBA, ha aggiunto che era "una persona eccezionale e generosa".

"L'unica cosa negativa che direi su di lui è che aveva il potenziale per diventare un grande giocatore", ha detto Scott, che pensa di non aver mai vissuto all'altezza del suo potenziale, nonostante le sue capacità. "Non voleva essere grande, ad essere onesto con te. Voleva solo giocare. Ma che bravo ragazzo".