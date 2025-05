L'ex ministro dell'Interno francese si scusa con i tifosi del Liverpool per essere stati usati come "capro espiatorio" alla Champions League 2022

HQ

L'ex ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha parlato del fallimento della sicurezza e degli incidenti accaduti durante la finale di Champions League del 2022 che si è svolta a Parigi, e per la prima volta si è scusato con i tifosi del Liverpool, che sono stati usati come "capro espiatorio" (via BBC).

La partita, tra Liverpool e Real Madrid, è stata preceduta da scene di caos quando migliaia di tifosi del Liverpool hanno cercato di entrare nello stadio con biglietti contraffatti (a loro insaputa), e sono stati duramente repressi dalla polizia di Parigi, usando gas lacrimogeni, provocando 283 feriti e 68 arresti.

"Quello che non ho apprezzato quella sera è che il vero problema non veniva dai tifosi inglesi, ma dai delinquenti che derubavano i tifosi", ha detto Darmanin in un'intervista sul canale YouTube Legend, che ha descritto l'incidente come il più grande fallimento della sua carriera. "Il capro espiatorio è stato facile da trovare e ora mi scuso con i tifosi del Liverpool. Avevano ragione di essere feriti. È stato un errore e un fallimento".

La risposta ufficiale francese del giorno è stata che i tifosi del Liverpool avevano cercato di entrare nello stadio con biglietti falsi, ma in seguito si è scoperto che quei tifosi erano stati indotti con l'inganno ad acquistare falsità. "Ci aspettavamo una guerra di teppisti, e quello che abbiamo ottenuto invece sono stati rapinatori."Quello che non ho capito quella sera è che il vero problema non veniva dai tifosi inglesi, ma dai delinquenti che derubavano i tifosi", ha anche detto.

È stato "notevole" che nessuno sia morto quella notte, ha detto un rapporto indipendente dell'incidente.