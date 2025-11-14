L'ex presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales, condannato per un "attacco con le uova"

HQ

Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) è stato bersaglio di un "attacco d'uovo" durante la presentazione del suo libro 'Matar a Rubiales ' (Uccidi Rubiales). Un uomo ha lanciato tre uova a Rubiales, gridando "spudorato!", colpendolo con una alla schiena. Rapidamente, le forze di sicurezza hanno fermato l'uomo ed è stato arrestato dalla polizia.

Più tardi, si è scoperto che l'uomo che ha lanciato le uova era... suo zio, anche lui di nome Luis Rubiales. "È una persona squilibrata, qualcuno che non sta bene. Non sapevo nemmeno chi fosse; L'ho scoperto più tardi perché indossava una maschera. Più che scusarsi, dovrà rispondere ai tribunali", ha detto Rubiales a proposito di suo zio.

Luis Rubiales stava parlando del suo libro, dove conta la sua versione del bacio indesiderato che ha dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante la celebrazione della Coppa del Mondo 2023, che ha causato una grande polemica, la sua destituzione dal suo ruolo e successivamente condannato per violenza sessuale (anche se è stato assolto dalla coercizione quando ha cercato di mantenere la questione nascosta).

Secondo La Vanguardia, l'altro zio di Rubiales, Juan, è stato una delle persone più critiche con suo nipote, che è stato licenziato come capo di gabinetto della RFEF, e in seguito ha accusato suo nipote di corruzione, usando i fondi della Federazione per pagare un'orgia.