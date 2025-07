L'ex primo ministro portoghese affronta un nuovo processo per corruzione José Sócrates torna in tribunale anni dopo che le accuse originali erano state respinte.

HQ Le ultime notizie sul Portogallo . L'ex primo ministro portoghese José Sócrates è comparso in tribunale giovedì nell'ambito di un processo per corruzione a lungo atteso, segnando un drammatico ritorno di un caso che una volta si pensava chiuso. Ecco cosa ha detto prima di entrare nell'edificio. "Quattro anni dopo, lo Stato mi costringe a presentarmi di nuovo in tribunale per rispondere esattamente alle stesse accuse. Il giudice istruttore, quattro anni fa, ha ritenuto che nessuna delle accuse fosse comprovata, nemmeno una. E li considerava anche completamente prescritti". Le accuse, precedentemente respinte, sono riemerse dopo la revisione giudiziaria, nonostante abbiano sostenuto abusi procedurali e termini scaduti. Sócrates, che ha governato durante la crisi finanziaria, continua a negare tutte le accuse relative al riciclaggio di denaro, alla corruzione e alla frode. Portogallo, Lisbona, 2 maggio 2008, conferenza con il Ministro José Socrates // Shutterstock