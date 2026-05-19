L'ex sceneggiatore di Valve e Half-Life 2 dice che scrivere Half-Life 3 sarebbe un "incubo"

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Per molti giocatori e sviluppatori di giochi, lavorare su Half-Life 3 probabilmente sembra un progetto da sogno. È uno dei giochi più attesi di tutti i tempi, e potresti contribuire a dargli vita. Chet Faliszek non è uno di questi sviluppatori, però, come ha spiegato l'ex scrittore di Valve, che gestire la profonda lore, sviluppata nel corso di decenni, sembra la sua idea personale dell'inferno.

"Quando la gente mi chiede, 'Oh cavolo, non vorresti poterlo fare?' No! No, quasi mai voglio toccare qualcosa che ha già qualche tipo di lore o una sorta di storia, nemmeno come Left 4 Dead o altro. Non voglio toccare nulla di vecchio. Non devo avere persone che ricordano le cose meglio di me che mi urlano contro per aver cambiato una storia del lore di 50 anni fa ormai," spiegò Faliszek in un video ripreso da PC Gamer.

Faliszek ha detto che è molto meno interessato all'idea di grandi mondi e anni di lore rispetto ad altri scrittori. Per Half-Life 2, apparentemente lo staff di sceneggiatori ha assemblato tutto il lore del gioco e del mondo, così da essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Questa esperienza portò Faliszek a capire in cosa si sarebbe cacciato se avesse lavorato di nuovo su Half-Life. "Per me qualsiasi sequel è solo un incubo disastroso che non voglio mai fare. Quindi non lo farò," disse.

"Non voglio toccare [Half-Life 3 ] con un palo di 3 metri. O anche un grav gun che mi separa da quel palo di 10 piedi. Un grav gun a un palo di 10 piedi, non lo farei. Non lo farei mai con le braccia di Dog," concluse Faliszek. La sfida di fare tutto correttamente è una difficoltà con cui Valve ha lottato per anni, motivo per cui non sono riusciti a rilasciare il gioco per così tanto tempo. Beh, e che stanno ancora guadagnando un sacco con le skin CS e Dota 2.