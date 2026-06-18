L'ex Segretario di Stato offre un'analisi pungente sull'accordo USA/Iran

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È stato stabilito un quadro per un accordo più ampio tra Stati Uniti e Iran, il che significa che lo Stretto di Hormuz sembra aprirsi. Ma, come molti politici ed esperti stanno sottolineando, l'accordo raggiunto non sembra promettere qualcosa che non fosse già realtà prima della guerra, o parte dell'accordo JCPOA di Obama del 2015.

L'ex Segretario di Stato Antony Blinken è stato rapido a sottolinearlo in una dichiarazione su X, dicendo quanto segue:

"L'unico "risultato" del cessate il fuoco è probabilmente la riapertura dello Stretto di Hormuz — che era aperto prima dell'inizio della guerra. E apparentemente pagheremo l'Iran per farlo, sotto forma di deroghe per l'esportazione di petrolio greggio iraniano. L'Iran ha ora dimostrato la capacità di fermare o rallentare il passaggio di petrolio, gas naturale, fertilizzanti e altri prodotti critici da cui dipende gran parte del mondo. D'ora in poi, quasi certamente troverà modi per riscuotere "tasse" per il passaggio sicuro che aiuteranno a consolidare il regime."

Non è il primo a sottolinearlo, ma si dice che nei prossimi mesi verrà negoziato un accordo più specifico e più ampio, che potrebbe specificare come l'Iran tratterà lo Stretto di Hormuz in futuro.