L'ex stella del Barcellona e del Manchester City definisce Guardiola "un serpente"

Yaya Touré, allenatore ivoriano attualmente assistente della nazionale saudita e in passato difensore centrale in squadre come Barcellona e Manchester City, ha criticato Pep Guardiola, che ha lavorato a Barcellona e Manchester, definendolo "un serpente".

Touré si è sentito retrocesso da Guardiola a Barcellona tra il 2009 e il 2010, che favoriva Sergio Busquets, e ha giocato solo nove partite titolare nella sua ultima stagione, prima di essere ceduto al Manchester City nel 2010. Lì divenne uno dei giocatori più importanti della squadra... fino all'arrivo di Pep Guardiola nel 2016, quando ancora una volta Touré fu messo in panchina. Il loro rapporto difficile è continuato fino a quando Touré ha lasciato nel 2018 e si è unito all'Olympiacos.

Gli agenti di Touré e lui stesso hanno criticato pubblicamente Guardiola molte volte: nel 2018, come ricordato da Marca, Touré disse di voler essere "quello che rompeva il mito di Guardiola: "Ho l'impressione che fosse geloso, che mi prendesse per un rivale, che abbia fatto di tutto per rovinare la mia ultima stagione. È stato crudele con me", e ha suggerito che avesse a che fare con la razza: "È arrivato al punto che mi sono chiesto se fosse per il mio colore. Non sono il primo, anche altri giocatori del Barcellona si sono posti la domanda".

"Non vedo un uomo, vedo un serpente"

Otto anni dopo, Yaya Touré, ora quarantenne, parlò di nuovo di Guardiola sul canale YouTube di ZACK (tramite DailyMail), dicendo che "Non vedo un uomo, vedo un serpente".

Ricordando il momento in cui partì per il Manchester City, Touré disse: "L'allenatore del Barcellona mi chiamò allora e disse: "Devi tornare, è importante." Mia moglie mi disse: "Vuoi ascoltare queste sciocchezze? Ti ha trattato come spazzatura, e ora vuole che resti, e tu resterai? Andiamo a Manchester".

"Il tipo non mi ha fatto giocare tutto l'anno, e a fine stagione brillo al Mondiale (2010), e lui mi porta a Barcellona. Mia moglie mi parlava di lui. "Sheytan, non è un uomo, è malvagio." Lei lo vede come una persona negativa.""

Yaya Touré non riuscì mai a sistemare il suo rapporto con Pep Guardiola. L'allenatore spagnolo, prima dell'ultima partita di Touré con il City nel 2018, ha detto che Touré era "uno dei giocatori più importanti nella storia del club".