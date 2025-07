L'ex sviluppatore di Turn 10 afferma che il team Forza Motorsport è stato spazzato via

HQ

Sicuramente nessuno si è perso la grande purga di Microsoft di questa settimana, dove 9.000 persone hanno perso il lavoro, una gran parte delle quali alla Xbox. Uno degli studi apparentemente più colpiti è stato Turn 10, creatore della serie Forza Motorsport, un tempo prestigiosa.

Ora un ex dipendente - il coordinatore dei contenuti Fred Russel - scrive via Facebook (grazie Pure Xbox) che l'intero team Forza Motorsport è stato spazzato via:

"Turn 10 Studios ha chiuso lo spazio Forza Motorsport e il team non c'è più. Un giorno molto triste per uno dei migliori videogiochi di corse automobilistiche. Ho adorato il mio tempo lì".

Sembra che Turn 10 sia ora relegato ad essere uno studio di supporto per il britannico Playground Games - qualcosa che anche l'insider di Xbox Klobrille conferma - la cui serie Forza Horizon è più grande che mai.

Il primo Forza Motorsport è stato rilasciato per la Xbox originale nel 2005 come concorrente diretto di Gran Turismo. È diventato immensamente popolare ed è stato a lungo considerato la serie migliore fino al Forza Motorsport 6 nel 2015. Poi Turn 10 è rimasto indietro e da quando Forza Motorsport 7 ha ricevuto recensioni e critiche più contrastanti da parte degli appassionati di corse, Forza Horizon è stato il ragazzo manifesto di Forza.

Dopo una pausa di sei anni, la serie è tornata nel 2023, rinominata solo Forza Motorsport senza numero dopo di essa, e descritta come una sorta di reboot. Ma anche questa volta gli ascolti sono stati contrastanti ed è stato considerato peggiore di quello del 2022 Gran Turismo 7. Ora la saga sembra essere finita, e resta da vedere se Microsoft proverà a riavviare nuovamente la serie in un secondo momento con un nuovo team o semplicemente a lasciare il genere dei sim-racing.